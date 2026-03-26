Απλησίαστα είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δημοφιλή νησιά του Αιγαίου.

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα του 2026, πολλοί Έλληνες ξεκινούν να οργανώνουν την καθιερωμένη πασχαλινή απόδραση προς νησιά και χωριά.

Οι διεθνείς εξελίξεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα έξοδα των ταξιδιών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ανάλογα με τον προορισμό, την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για μια τριμελή οικογένεια (δύο ενήλικες και ένα παιδί), που ταξιδεύει με αυτοκίνητο και επιλέγει οικονομική θέση, το συνολικό κόστος για εισιτήρια μετ’ επιστροφής κυμαίνεται περίπου από 125 ευρώ έως και πάνω από 700 ευρώ.

Οι πιο οικονομικοί προορισμοί

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από τις πιο προσιτές επιλογές είναι η Κέρκυρα. Το ταξίδι από την Ηγουμενίτσα κοστίζει περίπου 125,30 ευρώ μετ’ επιστροφής για μια οικογένεια με αυτοκίνητο.

Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινείται και η διαδρομή Βόλος – Σκιάθος, με συνολικό κόστος 327,50 ευρώ.

Αντίστοιχα, για το δρομολόγιο Ραφήνα – Τήνος, μια τριμελής οικογένεια με όχημα θα χρειαστεί περίπου 309 ευρώ.

Οι ακριβότερες επιλογές

Όσο αυξάνεται η απόσταση, τόσο ανεβαίνει και το κόστος. Για παράδειγμα, το ταξίδι Πειραιάς – Χανιά φτάνει περίπου τα 405,50 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερη είναι η δαπάνη για τη Μυτιλήνη, όπου το συνολικό κόστος αγγίζει τα 519 ευρώ.

Στην κορυφή των ακριβότερων προορισμών βρίσκεται η Ρόδος, καθώς τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής για τρία άτομα με αυτοκίνητο μπορεί να φτάσουν τα 741 ευρώ.

Ενδεικτικά κόστη (μετ’ επιστροφής)

Ραφήνα – Τήνος: 309,00 ευρώ

Βόλος – Σκιάθος: 327,50 ευρώ

Πειραιάς – Χανιά: 405,50 ευρώ

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα: 125,30 ευρώ

Πειραιάς – Ρόδος: 741,00 ευρώ

Πειραιάς – Μυτιλήνη: 519,00 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά αφορούν οικονομική θέση, δύο ενήλικες, ένα παιδί (5–10 ετών) και ένα αυτοκίνητο.

