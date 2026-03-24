Βροχές και κρύο θα μονοπωλήσουν τις μαθητικές παρελάσεις - Οι περιοχές στο «μάτι» της αστάθειας.

Ανήμερα της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν με άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας. Το καιρικό μενού των παρελάσεων θα έχει βροχές και καταιγίδες με τις συνθήκες να ομαλοποιούνται μετά το απόγευμα της Τετάρτης. Σε νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος δίνει αναλυτικά το πλαίσιο των φαινομένων που θα πλαισιώσουν τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη την επικράτεια. Η μισή σχεδόν χώρα θα είναι σε κλοιό βροχών με τα φαινόμενα να εξασθενούν μετά το μεσημέρι πλην της Κρήτη όπου ο καιρός επιμένει σε τροχιά αστάθειας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου, στην Ανατολική και Βόρεια Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια και την Ανατολική-Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις, με σταδιακή βελτίωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των παρελάσεων

Άνεμοι

Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία

Στα επίπεδα των τελευταίων ημερών. Χαμηλές τιμές της αισθητής θερμοκρασίας στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες περιοχές. Στην Αθήνα η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 50 χρόνια στην Αθήνα (Ν. Φιλαδέλφεια) ανήμερα της εθνικής μας επετείου οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 8 (1998) ως 28 βαθμούς (2001).