Το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε καφετέρια.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση των οδών Τρικούπη και Σόλωνος στο κέντρο της Αθήνας.

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κατάστημα εστίασης στη Σόλωνος. Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Σόλωνος, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το όχημα «καβάλησε» το πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με δύναμη στον εξωτερικό χώρο καφετέριας.

Την ώρα του περιστατικού δεν βρίσκονταν πεζοί στο σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος προσήχθη από τις αρχές, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.