Η οδηγός έπεσε πάνω σε 14 σταθμευμένα οχήματα.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/3) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου μια 40χρονη οδηγός παρέσυρε 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τη 01:00 η ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία, κινούμενη επί των οδών Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε 14 Ι.Χ. και μηχανές που ήταν παρκαρισμένα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν βίντεο-ντοκουμέντα από την στιγμή που η 40χρονη πέφτει πάνω στα οχήματα:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh99ummdnebd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν και οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η 40χρονη, στον οργανισμό της οποίας, μετά από έλεγχο αλκοτέστ, βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9c0id27r7l?integrationId=40599y14juihe6ly}