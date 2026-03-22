Καθώς τα λεωφορεία κινούνται καθημερινά σ’ όλη την πόλη της Καλαμάτας και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών, το μήνυμα για την προστασία του πλανήτη και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής φτάνει σ’ ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό, μετατρέποντας τη δημόσια μετακίνηση σε μια ευκαιρία ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Σε ένα μικρό «μάθημα» για την κλιματική αλλαγή μετατρέπεται πλέον μια καθημερινή διαδρομή με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις ψηφιακές οθόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό των λεωφορείων της πόλης οι επιβάτες/ιδες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μηνύματα από παιδιά και εφήβους για την «αντιμετώπισή» της. Πρόκειται για πρωτοβουλία του πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσου Μάκιου, σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, και έρχεται σε συνέχεια της δράσης του «κλιματικού λεωφορείου» που εδώ και 9 μήνες κυκλοφορεί στους δρόμους της Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει ο κ. Μάκιος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το στοίχημα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών που είτε δεν γνωρίζουν τι είναι κλιματική αλλαγή είτε αρνούνται ότι υπάρχει, ενώ επισημαίνει ότι αποτελεί μία πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

«Ίσως ακούγεται κλισέ, έχουμε μόνο έναν πλανήτη! Πρέπει να τον προστατεύσουμε, πρέπει να τον φροντίσουμε. Πρέπει να του δώσουμε αγάπη. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουμε». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ένα από τα μηνύματα στις ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης που βρίσκονται στο εσωτερικό 16 λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας και ξεκίνησαν να προβάλουν αυτή την εβδομάδα 6 σύντομα ενημερωτικά βίντεο για την κλιματική αλλαγή. Η προβολή των συγκεκριμένων βίντεο πραγματοποιείται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA), με τη συμβολή του οργανισμού ΙΝΖΕΒ, ο οποίος αποτελεί τον Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα και έχουν ως βασική θεματολογία, την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, μηνύματα από παιδιά και εφήβους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Καθημερινά, τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό και εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες. Αξιοποιώντας αυτές τις ψηφιακές οθόνες για την ενημέρωση των επιβατών, η νέα αυτή δράση μετατρέπει τις δημόσιες μετακινήσεις σ’ ένα κινητό μέσο κλιματικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

«Σε ένα μέσο μεταφοράς που το χρησιμοποιεί μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ουσιαστικά οι πολίτες θα εκπαιδεύονται και θα ευαισθητοποιούνται, χωρίς αυτό να περιορίζεται στις κλειστές αίθουσες ενός συνεδρίου. Πρέπει να παρακινούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την κλιματική αλλαγή, δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν γι’ αυτή ή δεν τους ενδιαφέρει. Ωστόσο χρειάζεται συνεχής ανατροφοδότηση και δράση όπως το κλιματικό λεωφορείο που κινείται εδώ και εννιά μήνες στους δρόμους της Καλαμάτας. Έτσι και τα βίντεο επιδιώκουμε να έχουν ακόμη περισσότερη επίδραση στον απλό πολίτη», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μάκιος.

Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Μάκιος η δράση αυτή ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και επισκεπτών και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων στάσεων και συμπεριφορών στην καθημερινή τους ζωή. «Ταυτόχρονα ενισχύει και τις προσπάθειες της πόλης μας για ενημέρωση, αφού η Καλαμάτα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής αποστολής ”Mission: 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030”», τονίζει ενώ προσθέτει ότι η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας, προωθώντας υπεύθυνες στάσεις και πρακτικές για ένα βιώσιμο μέλλον.