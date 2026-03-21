Εξελίξεις υπάρχουν στο έγκλημα που είχε συνταράξει το 2020 τις Σπέτσες.

Θύμα, ο 26χρονος Γρηγόρης Θυμαράς. Θύτης, τότε 22χρονος φίλος του, γιος καθηγητή πανεπιστημίου, που βρισκόταν στο νησί για την περίοδο της καραντίνας. Μία βόλτα κατέληξε σε φονικό, με τον δράστη να καταδικάζεται σε ισόβια.

Έξι χρόνια μετά, σύμφωνα με το Mega, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πειραιά αποφάσισε τη μετατροπή της κατηγορίας που οδηγεί σε μειωμένη ποινή 15 ετών.

Ήταν 21 Νοεμβρίου του 2020. Θύτης, θύμα και άλλοι τρεις φίλοι τους είχαν βγει με μοτοσυκλέτες βόλτα στην πίσω πλευρά του νησιού. Εκεί, οι δύο νεαροί μάλωσαν, και ο 27χρονος σήμερα κατηγορούμενος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον Γρηγόρη Θυμαρά.

Η πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας ήταν για τροχαίο. Τα όσα όμως παρατήρησε στη σορό η γιατρός του Κέντρου Υγείας, δεν άφηναν περιθώριο. Επρόκειτο για έγκλημα.

Ο 27χρονος επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.