Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 36χρονο πατριό του έπεσε ένας 18χρονος στο Αλιβέρι Βόλου, έπειτα από έντονο καβγά μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με ακόμη δύο ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, όταν ο 36χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με τον νεαρό. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τον άνδρα να τον χτυπά και στη συνέχεια να αρπάζει μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο δεξί χέρι, στο ύψος του καρπού. Ο τραυματισμός ήταν ευτυχώς ελαφρύς.

Ο 18χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι και χρησιμοποιώντας τηλέφωνο γείτονα, κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια. Αστυνομικοί τον εντόπισαν στον δρόμο και τον μετέφεραν στο τμήμα για προστασία. Εκεί φέρεται να δήλωσε ότι φοβάται τον πατριό του, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε θύμα κακοποίησης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 36χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δίκη αναβλήθηκε αρχικά, ενώ κατά τη σημερινή εκδίκαση δεν εμφανίστηκαν ούτε ο κατηγορούμενος ούτε το θύμα για να καταθέσει.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ερήμην για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι τυχόν έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.