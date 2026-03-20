Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα πλοία και το υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ανοικτά προς το κοινό θα είναι από αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαρτίου πλοία του Πολεμικού Ναυτικού με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Πειραιά θα καταπλέυσουν η φρεγάτα «Λήμνος», το υποβρύχιο «Πιπίνος» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος».

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, συνοδευόμενοι από μέλη του πληρώματος, όπου θα τους γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων τους και να γνωρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρεί το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

Σάββατο 21 Μαρτίου από 14:00 έως 19:00.

Κυριακή 22 Μαρτίου από 09:00 έως 19:00.

Δευτέρα 23 Μαρτίου από 09:00 έως 19:00.

Τρίτη 24 Μαρτίου από 09:00 έως 19:00.

Τετάρτη 25 Μαρτίου από 09:00 έως 19:00.

