Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα 20 Μαρτίου 2026, η εκκλησία τιμά, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τη μνήμη του Αγίου Θεόδωρου το Στρατηλάτη, του Αγίου Φίλιππου του Ιερομάρτυρα καθώς και τον Θεόδωρο και την Φιλιππή.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή τα εξής ονόματα:

Κλώντια, Κλόντια

Κλαύδια, Κλό

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης

Ρόδης

Ροδιανή, Ροδιάνα

Ροδή, Ροδία

O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, στρατιωτικός και μάρτυρας της πίστης, γνωστός για την ανδρεία και την αφοσίωσή του στον Χριστό. Η ζωή του υπενθυμίζει σε όλους μας τη δύναμη της πίστης και το θάρρος απέναντι στις δυσκολίες.

O Άγιος Φίλιππος ο Ιερομάρτυρας, που υπηρέτησε την Εκκλησία με αφοσίωση και υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του. Η μνήμη του μας εμπνέει να ζούμε με ειλικρίνεια, προσφέροντας στον συνάνθρωπο και παραμένοντας σταθεροί στις αρχές μας.

Η 20η Μαρτίου συμπίπτει επίσης με την αρχή της Άνοιξης (εαρινή ισημερία), κάνοντας αυτή την ημέρα σύμβολο αναγέννησης, φωτός και ελπίδας για όλους.