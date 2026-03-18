Το δίκτυο των καφέ κάδων επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες στον Δήμο Αθηναίων. Σειρά είχε η 1η Δημοτική Κοινότητα, όπου πραγματοποιήθηκε δράση δωρεάν διανομής 10 lt οικιακών καφέ κάδων. Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, κάτοικοι από το Κουκάκι συγκεντρώθηκαν στην έξοδο του σταθμού του Μετρό «Συγγρού Φιξ» και στη Λέσχη Φιλίας Κουκακίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο καφέ κάδος έφτασε στην 1η Δημοτική Κοινότητα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, μοιράσαμε καφέ κάδους στους κατοίκους της, και τους ενημερώσαμε για τη σωστή χρήση τους. Από την αρχή της θητείας μας, 12.000 νοικοκυριά συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μειώνουμε τα βιοαπόβλητα που θα κατέληγαν στους πράσινους κάδους και στη χωματερή και συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό, ώστε ο καφέ κάδος να φτάσει σε κάθε γειτονιά της Αθήνας».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Όλγα Δούρου, σημείωσε: «Η ανακύκλωση είναι το κλειδί για ένα μέλλον απαλλαγμένο από περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Δώσαμε στους κατοίκους της 1ης Δημοτικής Κοινότητας τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεκινήσουν τη χωριστή συλλογή οργανικών απορριμμάτων στην καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, βοηθώντας μας να χτίσουμε μια νέα κουλτούρα διαχείρισης των απορριμμάτων βασισμένη στη συμμετοχή των πολιτών».

Η διανομή πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης τονίζοντας έτσι τη συλλογική ευθύνη απέναντι στο αστικό περιβάλλον.

Ο καφέ κάδος στον Δήμο Αθηναίων σε αριθμούς

• 1.330 κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων (760 κάδοι για μεγάλους παραγωγούς και 570 κάδοι για οικιακή συλλογή).

• ~ 12.000 νοικοκυριά.

• 6 Δημοτικές Κοινότητες: 5η, 3η, 7η, 2η, 6η,1η Δ.Κ.

• 10.000+ τόνοι βιοαποβλήτων.

• 33 λαϊκές αγορές.

*Τα στοιχεία αφορούν στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2024 – Μάρτιος 2026.