Προ τετελεσμένου γεγονότος οδηγούνται χιλιάδες ιδιοκτήτες γης στον νομό Χανίων, των οποίων τα γεωτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά. Το ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει εντολή στην «Κτηματολόγιο ΑΕ» να τα οικειοποιείται, στέλνοντας ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες στα δικαστήρια εάν θέλουν να τα διεκδικήσουν, και μάλιστα με ασφυκτική προθεσμία μόλις δύο μηνών.

Στα Χανιά, η ανάρτηση του Κτηματολογίου αναμένεται αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς τυπικά η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί από τις 31 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, ο νομικός και τεχνικός κόσμος βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόστηκε ήδη στο Λασίθι, όπου έχει γίνει η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Εκεί, εκτάσεις για τις οποίες εκκρεμούν αντιρρήσεις έχουν ενσωματωθεί ως δασικές, ενώ το Δημόσιο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εξέτασης της αντίρρησης στο Δασαρχείο.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε μηχανικούς και δικηγόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί, με πρωτοβουλία του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ευρεία σύσκεψη στην οποία θα κληθούν όλοι οι δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και οι βουλευτές του νομού Χανίων, προκειμένου να ενημερωθούν για το ζήτημα και να υπάρξει έγκαιρη κινητοποίηση.

Όπως εκτιμάται, στα Χανιά το πρόβλημα ενδέχεται να λάβει τεράστιες διαστάσεις, καθώς περισσότερες από το 70% των εκτάσεων του νομού ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως «δασικές» και συνεπώς «κρατικές», τη στιγμή που έχουν υποβληθεί πάνω από 25.000 αντιρρήσεις, οι οποίες – όπως είναι γνωστό – εξετάζονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Οι δικηγόροι ζητούν να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η Κρήτη, όπως και ορισμένα άλλα νησιά, υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. Σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων εκτάσεων, το Δημόσιο οφείλει να αποδείξει την ιδιοκτησία και να διεκδικήσει την έκταση από τον ιδιώτη – και όχι το αντίστροφο, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε διαφορετική περίπτωση, χιλιάδες ιδιοκτήτες στα Χανιά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια της περιουσίας τους, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.