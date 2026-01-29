Σε πλήρη εξέλιξη είναι η νέα κακοκαιρία, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε την περιοχή των Αφιδνών νωρίτερα. Δυνατός αέρας και χαλάζι πέρασε από την περιοχή, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μια σιδηροκατασκευή προσγειώθηκε πάνω σε 3 αυτοκίνητα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η νέα κακοκαιρία, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλο μέρος της επικράτειας. Όπως σημειώνεται στο έκτακτο δελτίο καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα, Πέμπτη σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας στα δυτικά τμήματα και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Το συγκεκριμένο σύστημα συνδέεται με μια δυνατή περιοχή χαμηλών πιέσεων στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο και πήρε το όνομά του από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), καθώς προβλεπόταν να προκαλέσει σοβαρή κακοκαιρία. Η ταχύτατη κίνηση του καιρικού συστήματος οφείλεται στη δυτική-βορειοδυτική ροή του Jet Stream, που ωθεί τα φαινόμενα προς την Ελλάδα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανές πλημμύρες. Παράλληλα, οι δορυφορικές εικόνες και οι προγνωστικοί χάρτες παρακολουθούν στενά την πορεία και την ένταση του φαινομένου, προκειμένου να ενημερωθεί έγκαιρα ο πληθυσμός.