Μετά τις ανακοινώσεις για τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ευχαρίστησε την Πυροσβεστική για τη διαχείριση του περιστατικού της πολύνεκρης έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη έγινε μετά τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής για τα αίτια της έκρηξης. Όπως έγινε γνωστό, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαρροή υψηλών συγκεντρώσεων προπανίου, εντός του εδάφους, η οποία εκτιμάται πως ήταν πολύμηνη, ενώ σπινθηρισμός που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη.

«Οφείλω να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε στη διαχείριση του τραγικού αυτού περιστατικού», έγραψε στην ανάρτηση ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία προχώρησε άμεσα, μεθοδικά και τεκμηριωμένα στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

«Το τραγικό περιστατικό στο εργοστάσιο της Βιολάντα μας συγκλόνισε όλους. Σε τέτοιες στιγμές, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους εργαζόμενους και, πάνω απ’ όλα, στις οικογένειες των θυμάτων που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό, η πλήρης και τεκμηριωμένη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οφείλω να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε στη διαχείριση του τραγικού αυτού περιστατικού.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία προχώρησε άμεσα, μεθοδικά και τεκμηριωμένα στη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος».

{https://x.com/gkefalogiannis/status/2016536089146617955}