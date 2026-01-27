Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοιράζει σήμερα (27/1) το Τζόκερ, ενώ από 100.000 ευρώ θα κερδίσουν όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή (25/1) δύο τυχεροί μοιράστηκαν το mega τζακ ποτ, κερδίζοντας από 7.579.867,70 ευρώ, ενώ εννέα δελτία πήραν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.