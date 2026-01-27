Σε ρυθμό συνεχόμενων κακοκαριών η χώρα τις επόμενες ημέρες. Πότε έρχονται οι νέες κακοκαιρίες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Είμαστε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε μία ροή συνεχόμενων κακοκαιριών, συνεχόμενων βαρομετρικών χαμηλών από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και της Ιταλίας.

Μας έρχονται βαρομετρικά χαμηλά που δίνουν και πολλές βροχές και καταιγίδες και δυνατούς νοτιάδες σε Ιόνιο και Αιγαίο και έτσι φαίνεται οτι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας.

Σήμερα Τρίτη, περιορίζεται αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας.

Και σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θράκη, το βόρειο Αιγαίο αλλά και το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο θα δέχονται βροχές ακόμη και καταιγίδες, με τον καιρό στην υπόλοιπη χώρα να βελτιώνεται αισθητά και να έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Απομακρύνεται το βαρομετρικό χαμηλό και υποχωρεί η μεγάλη διαφορά πίεσης, με αποτέλεσμα οι άνεμοι να χάνουν από τις εντάσεις τους. Στο Αιγαίο θα προσεγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ και στο Ιόνιο Πέλαγος θα πνέουν ισχυροί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλές οι θερμοκρασίες για την εποχή. Ο υδράργυρος θα φθάσει το μεσημέρι έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια θα είμαστε στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της ψύχρας και της υγρασίας είναι πιο αισθητή τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινάει με συννεφιές, ενώ δεν αποκλείεται στα νότια του νομού, να δούμε και λίγες τοπικές βροχές. Σχετικά γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας καθώς θα προσεγγίζουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι με τοπικά ισχυρές εντάσεις ενώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Θα έχουμε βροχές και μπορεί να βγουν και καταιγίδες, κυρίως προς τα ανατολικά τμήματα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει να βελτώνεται.Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, παρά το γεγονός οτι η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκεί κοντά στο μεσημέρι θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας και έτσι ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά θα αρχίσει να επιδεινώνεται, πρώτα στη δυτική - βορειοδυτική χώρα και καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και αυτής της κακοκαιρίας που αναμένουμε, θα είναι και πάλι οι πολλές βροχές, οι καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα χιόνια σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού αλλά και οι πολύ δυνατοί νοτιάδες, οι οποίοι είναι δυνατόν σε Ιόνιο και Αιγαίο να φθάσουν τα επίπεδα θυέλης.

Θα περάσει αυτή η κακοκαιρία μέσα στην Πέμπτη, θα πάρουμε μία ανάσα την Παρασκευή, καθώς θα απομακρύνεται προς την περιοχή της Τουρκίας και μέσα στο Σάββατο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, με αρκετές βροχές - ιδιαίτερα την Κυριακή.

Υπάρχει πάλι κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Θα πάμε έτσι μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας και θα δείξει πότε ο καιρός θα σταθεροποιηθεί, μιας τα προγνωστικά στοιχεία, θέλουν να μας έρχονται αυτά τα κύματα κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα με αποτέλεσμα να επιδεινώνουν τον καιρό. Οι βροχές θα είναι φυσιολογικές για την εποχή αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Πάντως δεν φαίνεται, αξιόλογο κρύο, τουλάχιστον χαμηλά, για τις επόμενες ημέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz4eq7bir8x?integrationId=40599y14juihe6ly}