Το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός εργαζόμενης, που βρήκε τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και 24ωρη απεργία για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός εργαζόμενης, που βρήκε τραγικό θάνατο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο από έκρηξη φιλών προπανίου.

Σε μια πρώτη άμεση απάντηση το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:00. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου ενώ προκήρυξε 24ωρη απεργία την Τρίτη και συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

«Οι κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον τρικαλινό λαό το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες (και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία ''Βιολάντα''. Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία τα αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθειά τους να βγάλουν το μεροκάματο», ανέφερε νωρίτερα το εργατικό κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, καλεί όλους τους εργάτες, όλο τον λαό «να συμμετάσχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος, να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα, με πρώτο αυτό: Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 4:00 π.μ., όταν εκδηλώθηκε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη στην πτέρυγα του εργοστασίου όπου βρίσκονταν 13 άτομα, εκ των οποίων πέντε δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί. Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από το υπόγειο, κοντά στους φούρνους, με πιθανότερη εκδοχή τη διαρροή προπανίου.

Οι εργαζόμενες που εντοπίστηκαν νεκρές ήταν ηλικίας 42-65 ετών. Οι εργαζόμενοι που σώθηκαν είχαν βγει για διάλειμμα. Οι συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την ταυτοποίηση των σορών, η οποία γίνεται με DNA.

Έξι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και έλαβαν εξιτήριο νωρίς το πρωί. Ψυχολόγοι της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρίσκονται στο σημείο και στο νοσοκομείο για την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών. Το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία με 24ωρη βάρδια τη στιγμή της φωτιάς. Οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης αναμένεται να διερευνηθούν ενδελεχώς από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος.

