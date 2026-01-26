Με την ανέγερση πολυτελών κατοικιών για Airbnb και στοιχηματισμό, ξέπλενε το μαύρο χρήμα των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων το κύκλωμα στην Κρήτη. Το modus operandi των δύο βασικών κατηγορουμένων. Δεσμεύτηκαν ήδη τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σε επενδύσεις πολυτελών ακινήτων με πισίνες που αξιοποιούνταν για Airbnb, αγορές αγροτεμαχίων ακόμη και σε στοιχηματικές εταιρείες, κατέληγε το «μαύρο χρήμα» που φέρονται ότι διέθεταν οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές στην τελευταία υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Η έρευνα του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαρ. Βουρλιώτη για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και τον συγκατήγορούμενό του λογιστή από την Κρήτη ήταν αποκαλυπτική για τις μεθόδους που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν προκειμένου να «βαφτιστούν» νόμιμα τα χρήματα τα οποία προέρχονταν από τη στρόφιγγα των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Τι προέκυψε από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το «μαύρο χρήμα» διοχετευόταν στην κατασκευή και ανέγερση κατοικιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν άμεσα μεγάλα κέρδη, αγορές αγροτεμαχίων, και στοιχηματισμό με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα τα οποία είχαν από τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Περισσότερα από 700.000 ευρώ φέρεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό ο ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, ξεπλένοντας με αυτό το τρόπο το μαύρο χρήμα που είχε στην κατοχή του. Είναι χαρακτηριστικό πως ο λογαριασμός αυτός στον οποίο είχε μπει ποσό 764.419 ευρώ, απενεργοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο και συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφού δηλ. είχαν φουντώσει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Ανέγερση κατοικιών χωρίς δηλωμένες δαπάνες κατασκευής

Επιπλέον ,ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων με κεφάλαια τα οποία φέρονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν. Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023.Ωστοσο,με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Τραπεζική θυρίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα

Το ενδιαφέρον όμως της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε και η τραπεζικής θυρίδα που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές ,γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι «εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος".

Επίσης, άλλος ένας τραπεζικός λογαριασμός εντοπίστηκε με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών

Αναλήψεις χιλιάδων ευρώ σε μετρητά

Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων. Τα χρήματα που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους ,κυρίως σε μετρητά ,ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς .

Τα ευρήματα αυτά που φαίνεται να συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων, διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα τα αξιολογήσει ενώ ήδη με διάταξη του κ. Βουρλιώτη, έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία των φυσικών αυτουργών και των στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί .