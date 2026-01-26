Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών.

Μετά τον Μπαράκ Ομπάμα, τη σκυτάλη πήρε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, ο οποίος κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δυο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών.

«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» για αυτούς τους δυο θανάτους.

Είχε προηγηθεί ο Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος χαρακτήρισε χθες «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

Ο Τραμπ λέει ότι φταίνει οι... Δημοκρατικοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

«Με τραγικό τρόπο, δυο αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.