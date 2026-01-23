Οι τακτικές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τους αντιστράτηγους.

Με την αποστράτευση του υπαρχηγού και του επιτελάρχη της Αστυνομίας ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή, οι τακτικές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι κρίσεις γίνονται με βάση τον νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι από τη Βουλή. Ο νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, θέση Β΄ υπαρχηγού και κατάργηση του επιτελάρχη.

Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας συνεδρίασε υπό την προεδρία του αρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς.

Με απόφαση του συμβουλίου αποστρατεύονται ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Πασχάλης Συριτούδης και ο επιτελάρχης Χαράλαμπος Καλόγηρος. Στον πρώτο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου υπαρχηγού και στον δεύτερο του επίτιμου προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο έκρινε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διατηρητέους τους:

Παναγιώτη Πούπουζα και

Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Πασχάλη Συριτούδη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και

Χαράλαμπο Καλόγηρο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν τους υποστράτηγους της Αστυνομίας.