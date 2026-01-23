Πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το Σαββατοκύριακο.

Η σημερινή «ανάσα» από την έντονη κακοκαιρία των περασμένων ημερών δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς ο καιρός θα συνεχίσει τα τερτίπια του με βροχές και καταιγίδες να κάνουν δυναμική εμφάνιση. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του δίνει το πλαίσιο ενός βροχερού σαββατοκύριακου με τα φαινόμενα να γίνονται πιο ισχυρά την Δευτέρα με τις καταιγίδες να αναμένεται να «σφυροκοπήσουν» όλη την επικράτεια. Μια νέα κακοκαιρία όπως όλα δείχνουν είναι προ των πυλών αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Παράλληλα ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή σε ομίχλες και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη ενώ σε επίπεδο θερμοκρασίας αναμένονται μικρές διακυμάνσεις ανά περιοχή.

Ζιακόπουλος: Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο ΒΑ Αιγαίο και την κεντρική Μεσόγειο κινούνται ανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσουν με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες βασικά την ανατολική και τη νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση ως 6 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία στη βόρεια Ελλάδα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στις νότιες περιοχές της χώρας θα φθάσει τους 18 βαθμούς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού που θέλει την προσοχή των οδηγών είναι οι πρωινές τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (24/1), ο καιρός θα είναι ήπιος με λίγες βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και Ν-ΝΔ ανέμους οι οποίοι μόνο στο Β. Ιόνιο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, το πρωί οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για ομίχλες και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή (25/1), προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο. Τη νύχτα προς τη Δευτέρα, στη Δ. Ελλάδα, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες βαθμιαία θα ενταθούν στα 6 με 7 και στο Β. Ιόνιο στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Τη Δευτέρα (26/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες γενικά μικρής διάρκειας αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.