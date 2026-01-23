Στη φυλακή ο 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στις Γούβες Ηρακλείου Κρήτης, όταν ένας 39χρονος άνδρας κυνηγούσε με τσεκούρι μια μητέρα και την ανήλικη κόρη της. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 36χρονος δράστης αρχικά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας και στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους στον δρόμο.

Η μητέρα κατάφερε να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, και τον μετέφεραν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Ο 39χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας όπου καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Η σύλληψή του έγινε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή που του έλεγε να σκοτώσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvz9lf3hhvt?integrationId=40599y14juihe6ly}