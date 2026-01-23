Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στις Γούβες Ηρακλείου Κρήτης, όταν ένας 39χρονος άνδρας κυνηγούσε με τσεκούρι μια μητέρα και την ανήλικη κόρη της. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 36χρονος δράστης αρχικά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας και στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους στον δρόμο.
Η μητέρα κατάφερε να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ περίοικοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, και τον μετέφεραν προληπτικά σε νοσοκομείο.
Ο 39χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας όπου καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Η σύλληψή του έγινε άμεσα από την αστυνομία, ενώ ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι άκουγε «μία φωνή που του έλεγε να σκοτώσει».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvz9lf3hhvt?integrationId=40599y14juihe6ly}