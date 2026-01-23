Πρέπει να βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο ώστε τα κτήρια που είναι ετοιμόρροπα να κατεδαφίζονται, τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά.

Πρέπει να βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο ώστε τα κτήρια που είναι ετοιμόρροπα να κατεδαφίζονται, τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης και νομοθεσία. «Ζητάμε να καθίσουν στο τραπέζι οι δήμοι, το ΥΠΕΝ, το ΥΠΠΟ, το υπουργείο Εσωτερικών και να βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε με τα κτήρια. Υπάρχει κονδύλι να αναδειχθούνε, αν δεν υπάρχει πρέπει να υπάρξει νομοθεσία να μπορούμε να κατεδαφίζουμε κτήρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Ανέφερε ότι στον Πειραιά υπάρχουν κτήρια τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και οι επιτροπές δεν τα βγάζουν κατεδαφιστέα».

Με αφορμή την κατάρρευση μέρους εναπομείναντος κτηρίου στη Λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου στην Καστέλλα, είπε: «Δεν αλλάζει κάτι, αυτό είναι το στενάχωρο και λυπηρό και προβληματίζει όλους μας και κυρίως τους πολίτες. Τα είπε ο κ. Δούκας, τα είπα και εγώ, τα είχε πει και ο κ. Μπακογιάννης νωρίτερα, άλλοι δήμαρχοι αστικών περιοχών τα λένε, χτυπάμε καμπανάκια, στέλνουμε επιστολές, δεν αλλάζει κάτι.

»Το κτήριο που κατέρρευσε έχει γίνει έκθεση επικινδύνου από το 2016, πήγε στην επιτροπή ετοιμόρροπων η οποία το έβγαλε ότι δεν είναι ετοιμόρροπο. Είναι αυτή η επιθυμία πριν 40 χρόνια, η σωστή επιθυμία και απόφαση τότε της Μελίνας Μερκούρη να χαρακτηρίσει ορισμένα κτήρια ώστε να σώσουμε κάποια και να μην γίνουν όλα σύγχρονες πολυκατοικίες. Σωστή απόφαση, αλλά σωστή για τον χρόνο που πάρθηκε, εν συνεχεία το κράτος δεν λειτούργησε ποτέ, δεν κατάφερε να στηλώσει, δεν κατάφερε να αναδείξει, οι ιδιώτες δεν ασχολούνται, η νομοθεσία είναι πολύπλοκη και δαιδαλώδης. Χθες αφαιρέθηκε ένα κομμάτι του κτηρίου με δικιά μου εντολή, παρανόμως να το πω έτσι… από το να σκοτώσουμε τον κόσμο. Είχε μείνει ένα κομμάτι το οποίο κρεμότανε».

«Τα κτήρια αυτά κάθε χρόνος που περνάει φθείρονται ακόμα περισσότερο. Το ελληνικό κράτος δεν είχε ποτέ τα χρήματα ή δεν έκανε την επιλογή να αναδείξει αυτό το κτηριακό απόθεμα, τώρα πλέον είναι αργά. Ούτε οι ιδιοκτήτες έχουν τα χρήματα να το κάνουν ούτε το κράτος, πρέπει να βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο αυτά τα οποία είναι ετοιμόρροπα να πέφτουνε. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε ζωές! Από το 2015 αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, δεν λύνεται, πρέπει να υπάρξει νομοθεσία, πρέπει να παρέμβει η κεντρική διοίκηση.», υπογράμμισε.

«Είναι πολλά κτήρια διατηρητέα από το ΥΠΕΝ, πολλά από το ΥΠΟ και πολλά έχουν διπλό χαρακτηρισμό και δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά. Οι ιδιοκτήτες αν τα φτιάξουν πρέπει να τα φτιάξουν όπως ήταν, πράγμα το οποίο είναι κοστοβόρο και δεν ασχολείται κανείς, και ασχολούμαστε οι δήμαρχοι μόνο γιατί δεν είναι το ένα που έχει πέσει, έχουν πέσει μικρά μπαλκονάκια, έχουν πέσει διάφορα κομμάτια είναι καθημερινό, απλώς χθες ήταν εντυπωσιακή η πτώση γιατί ήταν μεγάλο κτήριο. Ζητάμε να καθίσουν στο τραπέζι οι δήμοι, το ΥΠΕΝ, το ΥΠΠΟ, το υπουργείο Εσωτερικών και να βρούμε μια λύση τι θα κάνουμε με τα κτήρια. Υπάρχει κονδύλι να αναδειχθούνε; Αν υπάρχει, μακάρι να ξεκινήσει, αν δεν υπάρχει κονδύλι πρέπει να υπάρξει νομοθεσία να μπορούμε να κατεδαφίζουμε κτήρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Καταλαβαίνω την ανάγκη των πόλεων και της χώρας να διατηρήσει ένα κτηριακό απόθεμα μιας άλλης εποχής. Εάν δεν γίνεται, και φαίνεται ότι δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Στον Πειραιά είναι 300 ακίνητα, αν θυμάμαι καλά στην Αθήνα είναι 5.000 ακίνητα. Σε εμάς είναι 300, εκ των οποίων λιγότερα από τα μισά είναι άκρως επικίνδυνα και πάμε στις επιτροπές και δεν τα βγάζουν κατεδαφιστέα».

«Τι να έκανα; Θα άφηνα ένα ολόκληρο δοκάρι με μπετά να κρέμεται πάνω από μια κεντρική λεωφόρο μέχρι να συσταθεί η επιτροπή, να γίνουν και να ξαναγίνουν επιτροπές για να παρθεί μια απόφαση; Φτάνει πλέον! (...) Υπάρχει νομοθεσία η οποία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί . Άρα ότι υπάρχει νομοθεσία που αποδίδει ευθύνες στον καθένα δεν έχει να κάνει, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, πρέπει να αλλάξει να γίνει πιο ευέλικτο δεν υπάρχει άλλη επιλογή», κατέληξε ο κ. Μώραλης.