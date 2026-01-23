Μέχρι και την Τρίτη θα διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, παρά το γεγονός οτι έχουν απομακρυνθεί τα κύματα κακοκαιριών, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, περνάμε πλεόν σε ένα πιο ήπιο καιρικό μοτίβο, παρ΄όλα αυτά οι καιρικές συνθήκες παραμένουν άστατες. Οι αέριες μάζες που ακολουθούν αυτά τα κύματα έχουν κάποια αστάθεια με αποτέλεσμα να δίνουν βροχοπτώσεις και έτσι και σήμερα, στην δυτική - κεντρική και νότια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες σε θαλάσσιες εκτάσεις.

Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια. Εκεί οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια.

Τα επόμενα 24ωρα μας προσεγγίζουν και πάλι κακοκαιρίες και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι νοτιάδες θα αυξήσουν και πάλι τις εντάσεις τους και έτσι θα έχουμε και πάλι νοτιάδες στα επίπεδα θυέλλης κοντά στα 8 και 9 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες είναι πλέον καλύτερες γιατί έχει μαλακώσει ο καιρός. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει έως και 15 με 17 βαθμούς Κελσίου και στους 14 βαθμούς για τα πιο βόρεια τμήματα της χώρας μας. Η υγρασία θα είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αττική, στο μεγαλύτερο διάστημα της σημερινής ημέρας, η ηλιοφάνεια θα εναλάσσεται με τις συννεφιές, κοντά όμως στο απόγευμα με το βράδυ θα ξαναδούμε ένα πέρασμα από λίγες βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Άρα κοντά στο βράδυ με απόγευμα ενδέχεται να δούμε πάλι ένα βροχερό σκηνικό. Μέχρι 16 βαθμούς ο υδράργυρος ενώ οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επόμενες αρκετές ημέρες θα χαρακτηρίζονται από αυτόν τον τύπο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, δηλαδή θα μας έρχονται συνεχώς κύματα βροχών και καταιγίδων με αυξομειώσεις και τους νοτιάδες να κυριαρχούν.

Στη Θεσσαλονίκη, πιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες, τοπικές συννεφιές και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τοπικά έως και 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και οι επόμενες αρκετές ημέρες θα χαρακτηρίζονται απο έντονα άστατες καιρικές συνθήκες.

Αύριο Σάββατο, τα περισσότερα φαινόμενα τα αναμένουμε προς τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, γύρω από θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, όπου περιμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Καλύτερος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι δεν θα υπάρχουν κάποια περάσματα, από λιγότερες όμως βροχοπτώσεις.

Την Κυριακή, αλλάζει και πάλι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, μας έρχεται ένα άλλο νέο βαρομετρικό χαμηλό και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Παρά το γεγονός οτι θα ξεκινήσουμε με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες βροχές, κοντά στο απόγευμα, τα φαινόμενα θα γίνουν πιο ισχυρά προς τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα, και μέσα στη νύχτα και κυρίως τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έτσι η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη θα είναι δύο ημέρες με κακοκαιρία και έντονα ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Μία κακοκαιρία η οποία και πάλι θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά της, τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες οι οποίες θα είνα κατά τόπους ισχυρές σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις και τα χιόνια μόνο στα βουνά αυτή τη φορά μιας και θα επικρατήσει ο καιρός του Νοτιά. Ενισχύονται παράλληλα και οι νοτιάδες.

Και τις επόμενες λοιπόν ημέρες θα βρεθούμε σε μία ροή βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά στα ανατολικά, πράγμα που σημαίνει οτι θα οι βροχές θα δηλώσουν και πάλι το παρόν.

Είναι ένας φυσιολογικός χειμώνας που είχαμε καιρό να τον ζήσουμε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvpwhoa02ex?integrationId=40599y14juihe6ly}