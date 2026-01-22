Τα έργα αναβάθμισης των διαβάσεων αποσκοπούν στην ασφάλεια των πεζών.

Σε συνολική αναβάθμιση 32 σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετατρέποντάς τες σε «έξυπνες», με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών, τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία κομβικών σημείων στο κέντρο και σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Η παρέμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Διάβασης Πεζών» και περιλαμβάνει διαβάσεις στις εξής καίριες διασταυρώσεις

Ερμού – Ίωνος Δραγούμη,

Ερμού – Βενιζέλου,

Τσιμισκή – Ίωνος Δραγούμη,

Τσιμισκή – Βενιζέλου,

Εγνατία – Εθνικής Αμύνης,

Εγνατία – είσοδος ΔΕΘ (ύψος ΑΧΕΠΑ),

Εγνατία – 3ης Σεπτεμβρίου,

Μάρκου Μπότσαρη – Κωνσταντίνου Καραμανλή και

Μάρκου Μπότσαρη – Βασιλίσσης Όλγας.

Για τις ανάγκες του έργου εγκαταστάθηκαν 64 αισθητήρες ανίχνευσης πεζών, 32 σετ φωτεινών μπαρών LED στα σημεία αναμονής των πεζών, 32 κεντρικές μονάδες ελέγχου και 64 αισθητήρες καταμέτρησης και ταξινόμησης οχημάτων, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα και πιο έξυπνη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ήδη, έπειτα από παρεμβάσεις εξειδικευμένων συνεργείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν τεθεί σε λειτουργία τέσσερις από τους εννέα προβλεπόμενους κόμβους, στις διασταυρώσεις Μάρκου Μπότσαρη – Κων. Καραμανλή, Μάρκου Μπότσαρη – Βασ. Όλγας, Εγνατία – Εθνικής Αμύνης και Εγνατία – είσοδος Έκθεσης (ΑΧΕΠΑ).

Η ενεργοποίηση και των υπόλοιπων πέντε κόμβων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.