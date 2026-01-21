Η μέρα απουσίας λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν χρεώνεται ως κανονική άδεια - Τι ισχύει για γονείς και σχολεία.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τίθενται σε ισχύ σήμερα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών σε χειρωνακτικές δραστηριότητες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το μέτρο θα εφαρμοστεί:

- στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τις 06:00 έως τις 18:00

- στην Αττική και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας από τις 10:00 έως τις 20:00

Η υποχρεωτική παύση αφορά εργασίες σε οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή άλλα μέσα (delivery).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι το μέτρο ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως προβλέπεται από τον ν. 4808/2021.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες και κοινωνικά αναγκαίες υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση και οι μεταφορές (αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές). Και στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας δύναται να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

Παράλληλα, το Υπουργείο απευθύνει σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες.

Για τη διευκόλυνση εργαζομένων και εργοδοτών, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν κατ’ εξαίρεση να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τυχόν αλλαγές στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στα έκτακτα μέτρα.

Διευκρινήσεις από τον Γιάννη Καρούζο

Με τις έντονες καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν καθημερινά τη μετακίνηση των εργαζομένων, πολλοί αναρωτιούνται αν δικαιούνται να λάβουν κανονικά τον μισθό τους όταν δεν καταφέρνουν να πάνε στη δουλειά. Ο δικηγόρος-εργατολόγος Γιάννης Καρούζος δίνει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

- Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά

Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων —όπως διακοπή συγκοινωνιών, επικίνδυνους δρόμους ή χαμηλή ορατότητα— δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές τους, εφόσον έχουν προηγουμένως εργαστεί τουλάχιστον 10 ημέρες στην ίδια επιχείρηση.

«Η αδυναμία μετακίνησης λόγω καιρικών συνθηκών θεωρείται σπουδαίος λόγος και δικαιολογεί τη μη παροχή εργασίας», εξηγεί ο κ. Καρούζος. Το δικαίωμα στις αποδοχές ισχύει μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και ο εργαζόμενος έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να φτάσει στη δουλειά.

Η ημέρα που ο εργαζόμενος δεν κατάφερε να πάει στη δουλειά λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί ως κανονική άδεια από τον εργοδότη

- Όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί

Σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση είναι αντικειμενικά αδύνατο να λειτουργήσει λόγω της κακοκαιρίας, ο εργοδότης δεν οφείλει μισθό και οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στην εργασία τους. Αν η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε επιλογή του εργοδότη (π.χ. θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει πελατεία ή εργαζόμενοι), οι αποδοχές καταβάλλονται κανονικά.

- Άδειες και κακοκαιρία

Άδεια αναψυχής ή άδεια άνευ αποδοχών: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να πάρει άδεια, εκτός αν το ζητήσει ο ίδιος.

Κλείσιμο σχολείων: Ο εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει άδεια αναψυχής ή, κατόπιν συμφωνίας, άδεια άνευ αποδοχών. Αν υπάρχει ασθένεια του παιδιού ή άλλου οικείου προσώπου, με ιατρική βεβαίωση δικαιούται αμειβόμενη άδεια ανωτέρας βίας έως δύο ημέρες ετησίως.