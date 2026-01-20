Ποιος είναι ο στόχος του Παρατηρητηρίου που ιδρύει η παράταξη «Αθήνα Ψηλά».

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» προχωρά στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Καθημερινότητας, μίας πρωτοβουλίας που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τα ζητήματα της καθημερινής ζωής στην Αθήνα.

Το Παρατηρητήριο Καθημερινότητας δημιουργείται για να καταγράφει, να αναλύει και να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες και για τα οποία έχει ευθύνη ο Δήμος Αθηναίων.

Από την καθαριότητα, το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό, μέχρι θέματα που αφορούν στις αθλητικές υποδομές, αλλά και κοινωνικά ζητήματα.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι:

να δώσει φωνή στους πολίτες και στις γειτονιές της Αθήνας,

να λειτουργεί ως δομημένος μηχανισμός ελέγχου και τεκμηριωμένης άσκησης αντιπολίτευσης,

να συμβάλει με προτάσεις και λύσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες των δημοτών.

Για την παράταξη που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό των Αθηναίων, η καθημερινότητα δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, αλλά ο βασικός δείκτης του αν μια πόλη λειτουργεί σωστά. Η «Αθήνα Ψηλά» συστάθηκε και λειτουργεί από το 2019 με την αρχή ότι «τα μικρά κάνουν τα μεγάλα». Δίπλα σε κάθε δημότη και παρούσα σε κάθε γειτονιά, αναλαμβάνει δράσεις ουσίας για μια Αθήνα που αξίζει να είναι πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη.

Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε Αθηναία και Αθηναίο να επικοινωνούν με την παράταξή μας.

Τηλέφωνο: 2144093860

E- mai: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7Α, 10557, Αθήνα