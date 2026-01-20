Τσουχτερό κρύο και θυελλώδεις άνεμοι έντασης 8 έως 10 μποφόρ συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού.

Τσουχτερό κρύο χιόνια και αρκετές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στα δυτικά, ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί εντάσεως 6 με 8 μποφόρ και στα νότια έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 7, ενώ στα νοτιοδυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα, στα νότια οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 16 με 17 βαθμούς.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ένταση κατά τόπους ισχυρή στα βόρεια.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια , Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.