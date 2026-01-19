Καταιγίδες και χιόνι μαζί με παγετό θα δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο καιρικό σκηνικό τις επόμενες μέρες με τον χειμώνα να μας δείχνει τα «δόντια» του.

Σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, με ένα επικίνδυνο καιρικό σύστημα να βρίσκεται προ των πυλών και να συνοδεύεται ταυτόχρονα από παγετό, θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν με ιδιαίτερη ένταση μέσα στο επόμενο διήμερο (Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου), επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται την προσεχή Τετάρτη, όταν οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, τη Θάλασσα Κυθήρων, την Ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα, με έμφαση στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, με παγετό τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε ημιορεινές περιοχές, κατά τόπους ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Μάλιστα σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη, αύριο η ΕΜΥ αναμένεται να εκδώσει και έκτακτο δελτίο καιρού. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά. Ωστόσο, οι χειμωνιάτικες συνθήκες θα επιμείνουν, με χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικά φαινόμενα και τις επόμενες μέρες καθώς η καιρική διαταραχή θα συνεχιστεί με πιο ήπια χαρακτηριστικά.

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Η πρόγνωση Κολυδά για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους

Σύμφωνα και με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR, Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές μας με διαταραχές διαρκείας όπως αποτυπώνεται και στην εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης τάσης. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς την Τρίτη, ο καιρός θα διατηρηθεί χειμωνιάτικος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιoνοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται πιο αίθριες συνθήκες, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ειδικά στα νότια και τα θαλάσσια, φτάνοντας σε επίπεδα θύελλας. Παράλληλα το βαρομετρικό χαμηλό από την Τυνησία θα προκαλέσει γενικευμένη κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους. Την Τετάρτη, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα θα υποχωρούν σταδιακά, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα παραμείνουν στα δυτικά και στο Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δείχνει έναν χειμώνα επίμονο αλλά όχι ακραίο, με διαδοχικές διαταραχές και δυναμική, μεταβαλλόμενη εξέλιξη.

Πού και πότε θα χιονίσει - Οι περιοχές στο επίκεντρο καταιγίδων

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς «η πρόγνωση του καιρού από 19 Ιανουαρίου 2026 και η μεσοπρόθεσμη τάση. Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Αύριο και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές. Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η Τετάρτη θα είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς αναμένονται πυκνά χιόνια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων. Από την Πέμπτη και μετά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το κύμα ψύχους αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Παρότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, δεν διαφαίνεται νέος ισχυρός χιονιάς τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας.

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Προειδοποιεί για κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων - Χιόνι και σε χαμηλά υψόμετρα

Η ένταση και η έκταση των επικείμενων φαινομένων χρειάζονται προσοχή με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου που στην νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιο του κάνει λόγο για «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!». Όπως αναλύει διεξοδικά «Βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες, στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Α-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Ν. Ιόνιο και τη Θάλασσα Κυθήρων θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Κατά τα άλλα, ασθενείς -κατά κανόνα- βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά - ημιορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια (μέγιστες τιμές 6 με 8 βαθμοί). Την Τετάρτη (21/1), προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, τις χιονοπτώσεις οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και τους θυελλώδεις ΝΑ έως ΒΑ ανέμους (ένταση 8 με 10 μποφόρ). Την Πέμπτη (22/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α. Αιγαίο και τη Δ-ΝΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.»

«Αγριεύει» ο καιρός: Η ψυχρή εισβολή περικυκλώνει την χώρα - Καμπανάκι κινδύνου για πλημμύρες στην Αττική

Στην άγρια επιδείνωση του καιρού και στα έντονα φαινόμενα που θα βιώσουμε ιδίως την Τετάρτη στάθηκε στην πρόγνωσή της η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου που κάνει λόγο για ραγδαία επιδείνωση του καιρού με φαινόμενα που χρήζουν προσοχής. Ο καιρός επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις και έντονες βροχές να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας έως το τέλος της εβδομάδας.

Ενόσω βρισκόμαστε ήδη υπό την επίδραση μιας ψυχρής εισβολής από την Τρίτη αναμένεται νέα σοβαρή επιδείνωση με περισσότερα φαινόμενα. Στην πρόγνωσή της τονίζει ότι το επόμενο διήμερο αναμένεται δύσκολο καιρικά με την πιο κρίσιμη μέρα να θεωρείται η Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όπου θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στα κεντρικά και βόρεια, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα ενισχύσουν τον κίνδυνο πλημμυρών. Οι άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων θα φτάσουν τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και στη Θάλασσα Κυθήρων. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο. Η Αττική θα αντιμετωπίσει πιθανότητες πλημμυρικών φαινομένων, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και ενδεχομένως στην Πάρνηθα. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

