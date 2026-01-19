Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να βγάλετε κάρτα ανεργίας από τον καναπέ του σπιτιού σας.

Η κάρτα ανεργίας αποτελεί το βασικό έγγραφο ταυτοποίησης για όσους είναι άνεργοι και επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα απασχόλησης, επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Η διαδικασία έκδοσης είναι απλή, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποιοι μπορούν να την εκδώσουν

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ανέργων έχουν όλοι οι πολίτες που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, δεν εργάζονται και δεν συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Η εγγραφή είναι δυνατή τόσο για Έλληνες πολίτες όσο και για πολίτες άλλων χωρών με νόμιμη άδεια διαμονής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση της κάρτας ανεργίας απαιτούνται:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας, όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο.

Σε περίπτωση αλλοδαπών, άδεια παραμονής που να ισχύει.

Διαδικασία

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Εκεί ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και ανεβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση, η κάρτα ανεργίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή.

Τι προσφέρει

Η κατοχή κάρτας ανεργίας δίνει πρόσβαση σε μια σειρά από παροχές και ευεργετήματα, όπως:

