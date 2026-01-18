Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη.

Για νέα επιδείνωση του καιρού από Τρίτη κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, την ώρα που ήδη έχουν «ντυθεί» στα λευκά πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες με συνοδεία από πλημμυρικά φαινόμενα, πολύ πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας και χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιπεδινές περιοχές της κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος, πρόκειται να σημειωθούν, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Αυτή η αλλαγή του καιρού οφείλεται σε ένα φαινόμενο, που δεν εμφανίζεται συχνά και αφορά στη «συνάντηση» της υγρασίας με το εγκλωβισμένο ψύχος. Στην αλλαγή αυτή αναφέρεται με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, εξηγώντας παράλληλα το σπάνιο αυτό φαινόμενο για τη χώρα μας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δεν αποκλείεται να προκληθούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, ή και περισσότερο.

Η ανάρτησή του

Μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο. Τι αλλάζει όμως από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά;

Σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως «φορτωμένα» με υγρασία και οργανωμένες - πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το «κλειδί» και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να «συναντήσει» τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής.

Άρα: Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία). Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη - υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές - καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί - Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω.

Από την πλευρά του και ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ μέχρι την Πέμπτη

Αύριο Δευτέρα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 07 με 10, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Την Τρίτη στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Την Τετάρτη επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Στα λευκά τα χωριά της Ελλάδας

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά στον Πλάτανο, ενώ λευκό τοπίο αντίκρισαν και χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι και η Παύλιανη.

Επίσης, λευκό έγινε το τοπίο στον Τυμφρηστό, καθώς και στο Γαρδίκι και σε άλλες ορεινές περιοχές προς στα σύνορα Φθιώτιδας Ευρυτανίας όπως Μαυρίλο και Μερκαδα.

Πυκνά είναι τα χιόνια και στα Χάνια Πηλίου, Τρίκαλα Κορινθίας, Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, Περτούλι και στην Στερεά Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί και στην Εύβοια, καθώς σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στην κορυφή της Δίρφυς, στην περιοχή της Βόρειας Ράχης αλλά και από Στρόπωνες προς Μετόχι.

Η θερμοκρασία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ η ορατότητα παραμένει περιορισμένη λόγω της ομίχλης. Η χιονόπτωση επιβεβαιώνει την επιδείνωση του καιρού που είχε προαναγγελθεί για την Εύβοια, με τα φαινόμενα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στα ορεινά. Οι οδηγοί που κινούνται προς τη Δίρφυ καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία είναι ολισθηρό.

