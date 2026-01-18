Στις 22:00 η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ.

Το ποσό των των 12,7 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το τζόκερ με την κατάθεση των δελτίων να είναι μέχρι τις 21:30.

Η κλήρωση θα γίνει στις 22:30 και μπορείτε να την δείτε LIVE ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημείωση:

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.