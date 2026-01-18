Mega τζακ ποτ είχαμε στην αποψινή κλήρωση του τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 13, 17, 28, 29 και 42.
Τζόκερ ο αριθμός: 2.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ωστόσο, 7 δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Εξαργύρωση του δελτίου τζόκερ
Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.