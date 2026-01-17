Πώς συνέβη το ατύχημα.

Έντονη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου εξαιτίας τραυματισμού ενός άντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) όταν ένας 47χρονος οδηγός κατά τη ζύγιση του φορτηγού στην πλάστιγγα, γλίστρησε στην πλαϊνή σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.

Αμέσως ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Ηρακλείου που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες πήγαν στο λιμάνι και παρέλαβαν τον άτυχο άντρα και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ.