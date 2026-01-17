Ψυχρή εισβολή από τα βόρεια. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία.

Δυναμική είναι η επιστροφή του χειμώνα με αποτέλεσμα ο καιρός να φέρνει χιονοεκπλήξεις στην Ελλάδα.

Ψυχρές, αέριες μάζες που έρχονται από τα βόρεια, κατηφορίζουν νοτιότερα και έτσι έχουμε επιστροφή του χειμωνιάτικου σκηνικού που χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Η Όλγα Παπαβγούλη εξηγεί πως το πρώτο κύμα θα είναι μέχρι την Τρίτη που θα έχουμε πιο επιλεκτικές χιονοπτώσεις με αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ενδεικτικό είναι πως την Κυριακή θα επικρατήσουν μονοψήφιες τιμές τις μεσημβρινές ώρες ενώ στην Αθήνα θα έχουμε περίπου 8 βαθμούς το μεσημέρι. Η Δυτική Ελλάδα, στο πρώτο κύμα, θα επηρεαστεί λιγότερο ενώ την Κυριακή θα μας απασχολήσουν και χιονοπτώσεις στα νησιά του Αιγαίου.

Το δεύτερο κύμα ξεκινά από την Τρίτη που φέρνει χιονοεκπλήξεις καθώς τότε θα δημιουργηθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο. Σίγουρα φαίνονται χιονπτώσεις στην κεντροβόρεια χώρα όπως Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.