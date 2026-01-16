Ένα μοναδικό φαινόμενο πάνω από τη Σκιάθο.

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο πάνω από τη Σκιάθο και τη βόρεια Εύβοια, με ουρές να σχηματίζονται κάτω από τα σύννεφα και στη συνέχεια να διαλύονται στον αέρα παρατηρήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16/1.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «νέφη vigra» και αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα της πολυπλοκότητας και της δυναμικής της ατμόσφαιρας, ακόμη και σε ημέρες που ο καιρός δείχνει ήπιος και χωρίς φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, τα νεφελώματα virga (virga clouds) είναι ουσιαστικά βροχή ή χιόνι που πέφτει από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται ή μετατρέπεται από στερεό σε αέριο πριν φτάσει στο έδαφος, δημιουργώντας οπτικά «ουρές» ή «κουρτίνες» που κρέμονται από το σύννεφο και εξαφανίζονται.

