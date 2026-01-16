Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του αγροσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα. Αυτό ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Πολύ πριν από το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού), η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», είπε ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και, με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες, δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα, με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι, και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται, δεν έχουν θέση στη συνάντηση».

Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι, λογικοί, και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος, και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές, όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».

Αμετανόητος ο Ανεστίδης

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίστηκε αμετανόητος σε νέες δηλώσεις του μετά και τις χτεσινές ύβρεις προς τον πρωθυπουργό.

Αρχικά, υποστήριξε μόνο ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα», ενώ στις επίμονες ερωτήσεις στον ΑΝΤ1 αν έχει μετανιώσει, είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό». Χρειάστηκε και νέα ερώτηση για το αν ζητάει συγγνώμη, για να απαντήσει «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε», σχολίασε η δημοσιογράφος, με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ, επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

