Κατάθεση δελτίων Τζόκερ έως τις 21:30.

Έπειτα από 29 τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει απόψε (15/1) τουλάχιστον 11,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Πέρα από το Mega τζακ ποτ, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία. Ποσό που κέρδισαν τρεις τυχεροί στην κλήρωση της Τρίτης (13/1).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν LIVE στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Δείτε ΕΔΩ.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.