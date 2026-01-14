Oι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς τους, η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Στο δρόμο κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ην Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου καθώς η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30, με συμμετοχή και των Γενικών Συμβούλων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς, κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και πλήρους μισθολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την στάση εργασίας στις 3 Φλεβάρη

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού. Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.