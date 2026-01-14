«Είμαι ψυχολογικά πολύ καλά» δήλωσε ο αθλητικογράφος έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που του άφησε η φωτιάς που ξέσπασε στο σπίτι του.

Δύο χρόνια μετά την φωτιά στο σπίτι του που του στέρησε τη σύντροφο της ζωής του, ο αθλητικογράφος και πρώην βουλευτής Μανώλης Μαυρομμάτης ετοιμάζεται να λάβει εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2024 στο διαμέρισμά του έκοψε το νήμα της ζωής της, Ρένας Βενιέρης, ενώ ο ίδιος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε μακρά νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, χάρη στην εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Παρά τις δυσκολίες, ο Μανώλης Μαυρομμάτης ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των γιατρών και διατήρησε την αισιοδοξία του, στηριζόμενος στο γιο του και τους κοντινούς του φίλους και συγγενείς.

Την ημέρα της φωτιάς, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν το ζευγάρι χωρίς αισθήσεις, και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά την ηλικία και τη σοβαρή σωματική καταπόνηση, ο Μανώλης Μαυρομμάτης παρέμεινε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για 45 ημέρες, μέχρι να αποσωληνωθεί στις 9 Απριλίου 2024, σημειώνοντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, βγαίνει νικητής από το κέντρο αποκατάστασης και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο κεφάλαιο της ζωής του.

«Είμαι ψυχολογικά πολύ καλά»: Οι πρώτες δηλώσεις του δημοσιογράφου

«Το δύσκολο ήταν τότε που δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθιος. Τώρα αυτό αποκαταστάθηκε, όχι τελείως, γι’ αυτό και είμαι ακόμα εδώ» δήλωσε ο δημοσιογράφος μιλώντας σε εκπομπή του STAR.

Το «μοιραίο» βραχυκύκλωμα στο σπίτι του το 2024

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου, πριν από δύο χρόνια, όταν φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα του Μανώλη Μαυρομάτη στο Κολωνάκι, εξαιτίας βραχυκυκλώματος στην κουζίνα. Εκείνος και η σύζυγός τουξύπνησαν μέσα στις φλόγες και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η κατάληξη ήταν δραματική. Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε σε κώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σύζυγός του, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έφυγε λίγους μήνες αργότερα.

