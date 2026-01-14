Ο 20χρονος είχε δηλώσει στις Αρχές ότι το περιεχόμενο είχε βρεθεί στη κατοχή του εν αγνοία του.

Σε κάθειρξη έξι ετών καταδικάστηκε ένας 20χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου.

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στο πλαίσιο επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Τάλως ΙΙ». Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το σκληρό δίσκο και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Απολογούμενος ενώπιον του Κακουργιοδικείου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο μέρος του επίδικου υλικού «κατέβηκε» εν αγνοία του κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο.