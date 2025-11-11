Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σήμερα το πρωί σε 19χρονο στην Αττική που κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με καταγγελία, ο νεαρός απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα διαμοιράσει προσωπικές τους στιγμές σε περίπτωση διακοπής της σχέσης. Παράλληλα, ασκούσε ψυχολογική πίεση μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας να προκαλέσει κακό σε εκείνη, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον ίδιο.

Κατά τη διάρκεια ενδελεχούς έρευνας, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στην οικία του κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.