Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 96χρονη.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Αττικό» νοσοκομείο μία 96χρονη από το Αιγάλεω η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της έχοντας αυτοπυρποληθεί. Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με τα πρώτα στοχεία στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης.

Η ηλικιωμένη περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό, έβαλε φωτιά στα ρούχα της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει στη μέση του δρόμου. Στη θέα της φλεγόμενης 96χρονης, οι αυτόπτες μάρτυρες κινητοποιήθηκαν, έσπευσαν να την να τη βοηθήσουν, ενώ κλήθηκαν οι Αρχές.

Η 96χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι λόγοι που οδήγησαν στην πράξη της παραμένουν άγνωστοι, και οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού.