Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα.

Σε αγρότες που συμμετείχαν στη χτεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό ανήκουν τα δύο βανδαλισμένα τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, οι άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους.

Κατά πληροφορίες, τα βαριά οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας για τους βανδαλισμούς τόνισε «Είναι κρίμα άνθρωποι που υπερασπίζονται το δίκαιο των πολλών να προβαίνουν σε τέτοιου είδους προκλητικές συμπεριφορές».

Μάλιστα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, τόνισε πως «ήταν απαράδεκτο» και δεσμεύτηκε προσωπικά για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σημειώνεται πως πολλοί είναι αγρότες στα μπλόκα που έσπευσαν να καθαρίσουν τα τρακτέρ και να σβήσουν όσα γράφτηκαν.

Πανελλαδική συνάντηση

Σήμερα είναι προγραμματισμένη πανελλαδική συνάντηση των αγροτών προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις της κυβέρνησης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν κατά την χτεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον των μπλόκων που έχουν προκαλέσει σοβαρές διακοπές στη κυκλοφορία στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας.

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα αναμένουν ενημέρωση από όσους συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μαξίμου για τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης.

Μάλιστα, έχει πέσει στο τραπέζι οι αγρότες να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα προκειμένου, να πιέσουν για μία νέα συνάντηση με τον προθυπουργό αλλά αυτή τη φορά με ξεχωριστές αντιπροσωπείες αγροτών και κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.