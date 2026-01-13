Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Νέο Mega τζακ ποτ κληρώνει απόψε (13/1) το Τζόκερ, καθώς το μεγάλο χρηματικό έπαθλο έχει φτάσει στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (11/1) σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, αλλά τρεις τυχεροί πήραν από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα κερδίσουν και απόψε- όπως σε κάθε κλήρωση- όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.