Αδιανόητο περιπολικό στο Κιλκίς: Του έκοψε πρόστιμο, διαπληκτίστηκαν κι έφυγε με τον αστυνομικό «γραπωμένο» στο καπό του αυτοκινήτου του.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Γουμένισσα, όταν οδηγός παρέσυρε αστυνομικό με το όχημά του έπειτα από βεβαίωση κλήσης για παράνομη στάθμευση.

Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μεσημέρι της Κυριακής το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής δέχθηκε κλήση για όχημα που ήταν σταθμευμένο παράνομα.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό με δύο αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας βεβαίωσε το σχετικό πρόστιμο.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Τότε ο 58χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του και έθεσε το όχημα σε κίνηση, παρασύροντας τον αστυνομικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnczkvzvvq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις πηγές της ΕΛΑΣ, ο 79χρονος φέρεται να «γραπώθηκε» στο καπό του αυτοκινήτου και σύρθηκε για περίπου 150-200 μέτρα, πριν πέσει στο οδόστρωμα και τραυματιστεί στο γόνατο.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, ενώ ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου διαπιστώθηκε ελαφρύς τραυματισμός του στο πόδι.

Σημειώνεται πως ο 58χρονος - γνωστός γιατρός στην περιοχής - συνελήφθη, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας διενεργεί τώρα προανάκριση για το περιστατικό.

Ο κατηγορούμενος πάντως ισχυρίζεται πως δεν είχε παρκάρει παράνομα, αλλά και πως ο αστυνομικός πήδηξε στο καπό του αυτοκινήτου του.