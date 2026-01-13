Πολύωροι αποκλεισμοί από τους αγρότες σε κομβικά σημεία.

Αγρότες και παραγωγοί κλείνουν σήμερα τελωνεία και κρίσιμους οδικούς κόμβους, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών και Ι.Χ., σε μία κίνηση που στοχεύει να φέρει τα αιτήματά τους στο προσκήνιο.

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα αξιολογούν συνεχώς την κατάσταση και ενδέχεται να αποσυμφορήσουν την κυκλοφορία εφόσον προκύψουν σοβαρά προβλήματα.

Αποκλεισμοί Τελωνείων

Τελωνείο Προμαχώνα (Σερρών): Από τις 12:30, οι παραγωγοί αποκλείουν πλήρως την είσοδο και την έξοδο για όλα τα οχήματα. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες και το άνοιγμα του τελωνείου θα αποφασιστεί σε νέα συνέλευση.

Τελωνείο Ευζώνων: Αποκλεισμός από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00 για όλα τα οχήματα, με διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Τελωνείο Νίκης: Τετράωρος αποκλεισμός για τα φορτηγά από τις 19:00 και απαγόρευση διέλευσης Ι.Χ. από τις 20:00 για δύο ώρες.

Τελωνείο Νευροκοπίου (Δράμα): Δεν πραγματοποιείται αποκλεισμός σήμερα λόγω παγετού και επικίνδυνων καιρικών συνθηκών (-13°C).

Αποκλεισμοί Οδικών Κόμβων

Κόμβος Μπάρας Σιάτιστας (Εγνατία Οδός): Από τις 12:00, επ’ αόριστον αποκλεισμός για όλα τα φορτηγά. Οι παρακαμπτήριες οδοί θα κλείσουν για δύο ώρες από τις 13:00. Η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Καστοριάς.

Κόμβος Φιλώτα (Κοζάνη – Φλώρινα): Αποκλεισμός από τις 12:00 για πέντε ώρες, με συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από συλλόγους Ανατολικής Εορδαίας, Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και Δήμου Αμυνταίου.