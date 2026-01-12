Προς νέα πανελλαδική σύσκεψη οι αγρότες. Θέτουν ζήτημα αναλογίας εκπροσώπησης των μπλόκων.

«Όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, είπαν τα μπλόκα των αγροτών στη Νίκαια και την Καρδίτσα, που προσανατολίζονται σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες λένε «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό εφόσον η κυβέρνηση δεν κάνουν αποδεκτές τις δύο επιτροπές που είχαν αποφασίσει στην πανελλαδική σύσκεψη.

Παράλληλα, αποφάσισαν να παραμείνουν στο μπλόκο, ενώ θα περιμένουν έως αύριο το πρωί, μήπως αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση και δεχθεί τις δύο επιτροπές όπως τις είχαν ορίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνουν να γίνει άμεσα νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Οι αγρότες της Καρδίτσας καταγγέλλουν εμπαιγμό και κοροϊδία από την κυβέρνηση και την κατηγορούν για «στημένο παιχνίδι», επισημαίνοντας ότι δεν θέλει να δώσει λύσεις και για αυτό χρησιμοποιεί άλλη επιτροπή, προκειμένου να διασπάσει το μέτωπό τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmt1wnrxeox?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας οι αγρότες επίσης αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός εάν αλλάξει κάτι, σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των επιτροπών. Επίσης προτείνουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και νέα πανελλαδική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmt48u85ttt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τζέλλας: «Στημένο το παιχνίδι από την κυβέρνηση»

Μιλώντας στη συνέλευση του μπλόκου στον Ε65, ο Κώστας Τζέλλας- επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας- κατήγγειλε εμπαιγμό από την κυβέρνηση και την κατηγόρησε για «στημένο» παιχνίδι.

«Αυτό που έκανε η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν θέλει διάλογο, δεν θέλει να δώσει λύσεις. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι πρώτον να φύγουμε από τον δρόμο και δεύτερον να διασπάσει το αγροτικό κίνημα. Αν ήθελε να δώσει λύσεις όντως θα κάναμε τον διάλογο», τόνισε και σημείωσε: «Μάλιστα έβαλε στις 13:00 τη μία επιτροπή και στις 15:00 την άλλη. Δηλαδή, μέσα σε δύο ώρες να λύσει τα προβλήματα που αφορούν τη ζωήν μας».

«Θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία, εμπαιγμός της κυβέρνησης απέναντί μας», υπογράμμισε ο Κώστας Τζέλλας. «Σε αυτό το πράγματα δεν μπορούμε να πάμε. Είναι το παιχνίδι στημένο από την κυβέρνηση», συμπλήρωσε.

Όσο για τα επόμενα βήματα, ανέφερε ότι πρέπει να συνεδριάσει ξανά η πανελλαδική σύσκεψη, «για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και αν γίνεται να τον κλιμακώσουμε» και τόνισε: «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση δείχνει ότι μας έχει για τελείωμα».

{https://www.youtube.com/watch?v=OWXC9ossdfw}

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να λειτουργούν με όρους τελεσιγράφων»

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια του briefing, απαντώντας σε ερώτηση για το ραντεβού με τους αγρότες, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να λειτουργούν με όρους τελεσιγράφων.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους. Όμως, η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις, τις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα, είναι δύο συναντήσεις», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για, επίσης προφανείς, λόγους ασφαλείας, αλλά και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα “πανηγύρι”, τέλος πάντων, όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε εκάστη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ούτως ώστε αύριο, πιθανότατα το μεσημέρι, εκεί γύρω στη 1μ.μ., στόχος είναι να γίνει η πρώτη συνάντηση και, αμέσως μετά, η δεύτερη», συμπλήρωσε, ενώ ουσιαστικά δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν απέχει από τη συνάντηση το μπλόκο της Νίκαιας.

Κυβερνητικές πηγές για ακύρωση συνάντησης

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, διαμηνύσουην κυβερνητικές πηγές.

Αναφέρουην ακόμα πως «40 ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

»Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ακόμα πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Σημειώνουν ακόμα πως «δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Τονίζουν ακόμα πως «από την πρώτη στιγμή, ως πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς - στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας - και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων. Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν λέγοντας πως θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.

Ζαχαριάδης: Πρώτη φορά σε διαπραγμάτευση το ένα μέρος επιδιώκει να ορίσει τη σύνθεση της άλλης πλευράς

Οι «κλασικές πρακτικές» του Κυριάκου Μητσοτάκη οδηγούν πάλι τα πράγματα σε αδιέξοδο, τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης σε δήλωση για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες.

«Πρώτη φορά στη ζωή μας βλέπουμε σε μια διαπραγμάτευση το ένα μέρος να επιδιώκει να καθορίσει και να ορίσει τη σύνθεση της άλλης πλευράς», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε:

«Κλασικές πρακτικές Μητσοτάκη, οδηγούν πάλι τα πράγματα σε αδιέξοδο με κυβερνητική ευθύνη».