Η φθορά στη γέφυρα, σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της Νέας Ιωνίας, είναι εμφανής.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγίου Όλγα, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, καθώς έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο ενώ στο σημείο υπάρχει κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος στην ΕΡΤ, «στις 05:00 με ειδοποίησαν ότι είχαν πέσει επιχρίσματα στο οδόστρωμα από τη γέφυρα».

«Αυτό είναι μια παλιά ιστορία», πρόσθεσε. «Ό οπλισμός και τα επιχρίσματα είναι σαθρά. Η περιφέρεια μου απάντησε ότι δεν υπάρχει θέμα με την στατικότητα».