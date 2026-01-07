Δεν ικανοποιήθηκαν οι αγρότες με την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης, εν αναμονή για τις νέες ανακοινώσεις για την πορεία των μπλόκων.

Οι αγρότες καλά κρατούν στα μπλόκα φτάνοντας αισίως τον ενάμιση μήνα στους δρόμους με τα τρακτέρ παρατεταγμένα σε σημεία «κλειδιά» του εθνικού οδικού δικτύου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί το τι μέλλει γενέσθαι με τις κινητοποιήσεις τους καθώς θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Αν προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό, οι αγρότες θα κλείσουν τους παράδρομους, τα τελωνεία και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Θεσσαλονίκη, «κόβοντας τη χώρα στα δύο», όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Αγρότες: Τα σημερινά μπλόκα και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι στο Αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ειδικότερα, λόγω συγκέντρωσης ατόμων και στάθμευσης γεωργικών ελκυστήρων επί του οδοστρώματος, τόσο στην 89,835η χ/θ (Α/Κ Θηβών), όσο και στην 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου), μέσω δεξιού παραδρόμου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως εκτρέπονται εκ νέου από την 100,268η χ/θ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω Επ.Ο. Βαγίων – Μαζαρακίου, Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών, παρακαμπτήριος Θηβών και Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.