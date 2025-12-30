Κλειστοί θα είναι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και το Πεδίον του Άρεως το βράδυ της Τετάρτης, λόγω των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων.
Από τις 20:00 της Τετάρτης και έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:
- Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
- Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
- Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
- Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.