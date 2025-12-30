Οι δρόμοι που κλείνουν και οι ώρες.

Κλειστοί θα είναι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και το Πεδίον του Άρεως το βράδυ της Τετάρτης, λόγω των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων.

Από τις 20:00 της Τετάρτης και έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

- Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

- Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

- Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

- Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.